СК требует арестовать руководителей сгоревшей Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 14 апреля. Правоохранители ходатайствуют в одном из судов города о заключении под стражу гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры и его заместителя.

Руководителей петербургского предприятия на Октябрьской набережной, где погиб пожарный, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоим фигурантам грозит уголовная ответственность.

По версии следствия, задержанные знали о выявлении после проверок ряда нарушений по соблюдению требований пожарной безопасности. Серьезный пожар на Невской мануфактуре произошел 12 апреля. При тушении огня пострадали трое сотрудников МЧС, один из которых скончался, сообщал ФАН.