Спасатели ликвидировали пожар на Бухарестской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Пожарные оперативно справились с возгоранием на юге города. По первоначальным данным, в квартире горела обстановка площадью четыре квадратных метра.

Пожарные потушили огонь в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе, сообщает источник ФАН. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 11:48 по местному времени. По названному адресу отправились три единицы техники и 15 человек личного состава, которые справились с пожаром в 12:17. Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины возгорания установят в ходе проверки.

Ранее ФАН сообщал о малолетней девочке, которая погибла при пожаре в Ленобласти, возникшем по вине взрослых.