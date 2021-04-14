Знак «Родившегося в Санкт-Петербурге» получил первенец 58-летней горожанки

Санкт-Петербург, 14 апреля. Петербурженка рассказала, как растит первенца, которого родила в 58 лет. Недавно сын Марии Кононовой получил свой первый документ — свидетельство о рождении.

Вместе с официальными бумагами маме мальчика вручили знак «Родившийся в Санкт-Петербурге». Его выдают всем новорожденным горожанам.

«Для малыша это начало пути и эстафета славных традиций его родного города», — рассказала петербурженка изданию «Петербургский дневник».

Мария Кононова работает консультантом попечительского совета Политехнического университета Петра Великого, папа малыша — 60-летний профессор математики Клаус Петер Вильдероттер, которого в России зовут Николаем. Мальчика назвали Юрием, отчество он получил Николаевич.

Рождение ребенка стало возможным благодаря ЭКО и кесареву сечению, он появился на свет 19 марта. Мама Юрия чувствует себя хорошо, несмотря на отсутствие рядом папы ребенка. Профессор Вильдероттер до сих пор находится в Германии, куда уехал до закрытия границ.

«Риски заболеть коронавирусом очень велики, поэтому папа общается с сыном дистанционно», — пояснила Кононова.

Юрий Вильдероттер стал первенцем для обоих родителей, в ближайшем будущем пара намерена пополнить семейство дочкой.

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