Петербуржцам сообщили о начале работы 70 точек по продаже корюшки

Санкт-Петербург, 14 апреля. Власти Петербурга сообщили о скором начале работы сезонных точек по продаже путинной рыбы.

Уже 15 апреля в Северной столице начнут работать специализированные места, в которых все желающие смогут приобрести корюшку. Такую информацию предоставили в пресс-службе комитета имущественных отношений города.

Предполагается, что точки продажи будут работать до конца весны. Магазины появятся в специальных участках города. Их предприниматели получили на условиях договора сезонной торговли.

В общей сложности купить корюшку можно будет в 70 точках, которые расположатся в 12 районах города. После окончания весны рыба будет продаваться в мобильных торговых лавках, добавили в комитете.

Не так давно петербургские рыбаки объяснили, когда упадет цена на корюшку. По их словам сейчас рыба является дефицитной. Падение цены на корюшку стоит ожидать после того, как сойдет лед с Ладоги.