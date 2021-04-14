Пострадавшего при тушении Невской мануфактуры сотрудника МЧС выписали из больницы

Санкт-Петербург, 14 апреля. Сотрудник МЧС, пострадавший при ликвидации пожара на предприятии «Невская мануфактура», выписан из больницы, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

Спасателя перевели на амбулаторное лечение в ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России в удовлетворительном состоянии. Информация о других пострадавших при тушении возгорания на Октябрьской набережной не поступала.

Пожарные продолжают работу в здании фабрики, где происходит тление на площади 150 квадратных метров, сообщало Федеральное агентство новостей. В операции задействованы 67 специалистов и 15 единиц спецтехники. Во время ликвидации пожара погиб один служащий МЧС.