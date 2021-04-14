Петербуржцам сообщили о временном ограничении движения по КАД

Санкт-Петербург, 14 апреля. Две полосы движения на участке Кольцевой автодороги между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе будут перекрыты на две недели.

Вторая и третья полоса движения на участке КАД будут перекрыты в период с 16 по 30 апреля. На оставшейся будет введено ограничение в скоростном режиме до 50 км/ч. Такую информацию сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В указанный период на участке внешнего кольца КАД ремонтные бригады будут устранять колейность», — сообщил начальник территориального ситуационного центра дорожного ведомства Илья Пузыревский.

Ремонтные работы на данном участке КАД будут проходить круглосуточно. На время работ на участке установят дорожные знаки, он будет огорожен водоналивными барьерами.

Недавно Министерство экономического развития РФ опубликовало проект высокоскоростной железнодорожной магистрали. Специализированную магистраль Москва — Санкт-Петербург планируют проложить по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.