Жителей Петербурга предупредили о похолодании

Санкт-Петербург, 14 апреля. Холодная часть проходящего циклона спровоцирует снижение температуры воздуха в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Облачность с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Северной столице. Столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Температурный фон приближается к климатической норме, отметил Леус. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил о потеплении в Центральной части России. Погода в регионе находится под влиянием восточной периферии антициклона, где царствуют южные ветра. Резкое потепление метеоролог объяснил энергетически насыщенными солнечными лучами.