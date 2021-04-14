Смольный планирует увеличить темп вакцинации населения в 1,5 раза

Санкт-Петербург, 14 апреля. На сегодняшний день полную вакцинацию прошли 321 тысяча жителей Петербурга.

В Санкт-Петербурге хотят увеличить скорость вакцинации граждан минимум в 1,5 раза.

Смольный сообщил в информационной справке, что Санкт-Петербург может увеличить темп вакцинации жителей Петербурга от коронавируса почти в два раза.

Это нужно для появления коллективного иммунитета, который поможет бороться с вирусом и предотвратить третью волну пандемии. Данные причины являются главными двигателями желания увеличить темп вакцинации населения. Отдельное внимание уделяется тому, что город имеет все необходимые инфраструктурные нововведения и плановые поставки препарата.

На сегодняшний день первую стадию вакцинации прошли 463 тысячи петербуржцев, а полный цикл — 321 тысяча жителей города.

Ранее сообщалось, что поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсудили президент РФ Владимир Путин и глава Филиппин Родриго Дутерте.