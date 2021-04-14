Торговля на Удельном рынке в Петербурге может стать легальной

Санкт-Петербург, 14 апреля. Покупатели и продавцы на Удельном рынке будут защищены законом.

Глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец пообещал в разговоре с «Петербургским дневником», что посетители «Уделки» и работники блошиного рынка будут защищены, но изменения будут сделаны так, что культовое место не потеряет свой уникальный дух.

Отношения между покупателями и продавцами на Удельном рынке сейчас не подчиняются закону. Гарнец говорит, что это место существует очень давно, но легализовать работу на нем необходимо. Приоритетной целью стоит приведение коммерции в человеческий вид, при необходимости оставить уникальную атмосферу Удельного рынка нетронутой.

«Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства», — сказал Гарнец.

На сегодняшний день непонятно, как приведут в цивилизованный вид покупки и продажи на блошином рынке.

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