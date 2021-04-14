Три района Петербурга освободили от незаконных торговых павильонов

Санкт-Петербург, 14 апреля. Четыре земельных участка площадью более 450 «квадратов» освободили в Выборгском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга от незаконно размещенных торговых павильонов.

Сносу подверглись постройки, которые размещены на участках с истекшим сроком аренды. Предпринимателей заранее предупредили о необходимости добровольно освободить помещения и предоставили время для этого, сообщают в городском комитете по контролю за имуществом.

«Владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности. Им также придется возместить затраты на снос павильонов», — отмечается в сообщении.

На Новоколомяжском проспекте снесли павильон площадью 95 «квадратов». В нем находились магазины, ателье, общепит. Договор на аренду был расторгнут еще летом 2019 года. В павильоне выявили нарушения работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

На Мебельной улице снесли павильон в 100 «квадратов», на проспекте Энгельса — в 168 «квадратов». На Московском шоссе также освободят участок площадью 100 «квадратов» с павильоном-кафе.

Петербуржцы заметили полиэтиленовые черные пакеты на стенах станции метро «Беговая». Рабочие планируют завершить устранение протечек до конца недели.