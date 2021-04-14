Петербургские медики зафиксировали минимальное число госпитализаций с COVID-19

Санкт-Петербург, 14 апреля. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге за прошлую неделю стало минимальным с начала второй волны пандемии.

Такое заявление сделали в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса. За минувшие сутки в больницы поступило всего 188 человек. За неделю общее количество госпитализаций составило 2018 случаев.

«Это наименьший показатель недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии», — отмечается в сообщении.

Неделями ранее среднее число госпитализаций составляло 293, 300 и 288. Между волнами пандемии этот показатель был на уровне 167 случаев.

«В сравнении с августом 2020 года сейчас количество госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 72,6% выше», – объяснили в организации.

Сегодня в Петербурге развернуто 5,2 тыс. коек. Свободными остаются около 17%. Согласно последней информации, в Северной столице в общей сложности зафиксировано 403 789 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, город по этому показателю находится на втором месте среди российских регионов после Москвы.

Недавно эксперт объяснил важность массовой вакцинации и риске второй раз заболеть COVID-19. Отмечается, что людей с одинаковым иммунитетом нет, поэтому во время обсуждения вопроса повторного заражения нельзя говорить обо всем человечестве в целом.