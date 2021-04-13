Пожар в «Невской мануфактуре» снижен до первого номера

Санкт-Петербург, 13 апреля. Ранг пожара на территории фабрики «Невская мануфактура» в Невском районе Северной столицы снизили до первого номера.

Спасатели продолжают заниматься проливкой и разборами завалов после пожара на производственном предприятии. В экстренных службах уточнили, что в 19:05 по московскому времени пожарные понизили ранг до минимального.

В настоящее время там происходит тление внутри завалов. Площадь медленного горения составляет 300 квадратных метров. Обновленная информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

К тушению возгорания привлечено девять единиц техники и 37 человек личного состава от РСЧС, а также шесть единиц техники и 30 человек личного состава от МЧС России.

Ранее ФАН сообщал, что предварительной причиной возгорания в «Невской мануфактуре» стал умышленный поджог.