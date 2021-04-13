Пресс-служба МЧС поблагодарила горожан за воду и еду для пожарных у Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 13 апреля. В День космонавтики в Северной столице произошел крупный пожар в производственно-складском здании на Октябрьской набережной, принадлежащем АО «Невская мануфактура».

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Наталья Романович сообщила СМИ подробности пожара пятого уровня сложности, который охватил здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. В горящем строении арендовали помещения примерно 25 крупных арендаторов, среди которых — производства мебели, полиграфии, резиновых лодок, а также склады пластиковых и текстильных изделий.

«В любой экстремальной ситуации для огнеборцев на карту ставится только одно – человеческая жизнь, поэтому первоначально их силы были брошены на спасение людей, находившихся в здании: оттуда они эвакуировали сорок человек», — подчеркнули в пресс-службе.

Несмотря на то, что пожарные расчеты прибыли на место возгорания достаточно быстро, к тому моменту итоговая площадь пожара составила 10 тыс. кв. м, а также произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий на площади 1500 кв. м. Забор воды осуществлялся из Невы при помощи четырех насосных станций, а для прокладки магистральных линий было решено остановить автомобильное движение по самой Октябрьской набережной.

«Всего к ликвидации пожара были привлечены 73 единицы техники и 358 человек личного состава, в том числе — вертолеты с водосливными устройствами Ка-32 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России и два МИ-8 Министерства обороны», — рассказала Романович.

Спустя час пожар удалось локализовать, а к семи утра его ранг был понижен до первого. В процессе борьбы с огнем не обошлось без потерь: командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Б. погиб внутри горящего здания, трое других сотрудников МЧС получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. С родственниками погибшего и пострадавших продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Следователям предстоит выяснить, что послужило причиной пожара. В то же время известно, что месяц назад в ходе проверки здания надзорными органами МЧС России был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов лично присутствовал на пожаре. Совместно с главой петербургского МЧС Алексеем Аникиным губернатор принял решение ходатайствовать о награждении погибшего огнеборца и других пострадавших правительственными наградами. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу благодарит добровольцев и неравнодушных горожан за воду и питание для спасателей на месте происшествия.