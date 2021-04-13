Продажи ювелирных изделий упали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Объем продаж ювелирных украшений сократился на 31% в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Первую строчку антирейтинга по продажам ювелирных изделий занял Санкт-Петербург в прошлом году. Снижение по сравнению с предыдущим годом составило 31%. В Москве реализация увеличилась на 32%. На Северо-Западный округ приходится всего 5% всех продаж ювелирных украшений в России, передает АБН.

Распределение выручки по федеральным округам не изменилось по сравнению с 2019 годом. Одиннадцать субъектов являются лидерами по продажам, доход от которых превышает 5 млрд рублей. Среди них Москва, Дагестан и Краснодарский край. На них приходится 60%. Общий объем составил почти 241,5 млрд рублей по итогам минувшего года.

СМИ ранее сообщили, что продавцы модной одежды, ювелирных украшений и других предметов роскоши достойно справились с последствиями коронакризиса.