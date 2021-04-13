Координатор штаба Навального задержана в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Соратница Алексея Навального Ирина Фатьянова задержана правоохранителями за несанкционированную акцию 31 января.

На задержанную составили протокол за организацию несогласованного мероприятия «путем публикации 27 января в группе штаба видео с призывом на акцию». Фатьяновой вменяют статью 20.2 часть 2 КоАП. В настоящее время координатор штаба находится в отделе полиции. Ее оставят там как минимум на ночь.

Ранее глава «Альянса» (признан иноагентом в РФ) Анастасия Васильева получила штраф за проведение незаконной акции у исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. За совершенное правонарушение она получила штраф в размере 180 тыс. рублей, сообщал ФАН.