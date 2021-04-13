Здание театра «Мюзик-Холл» в Петербурге отреставрируют и перестроят

Санкт-Петербург, 13 апреля. Специалисты в скором времени приступят к реставрации и перестройке старинного здания театра «Мюзик-Холл», которое расположено в Александровском парке в Петербурге.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ уже вынес положительное заключение после рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию. Работы профинансируют за счет городского бюджета.

Отмечается, что здание пересадят на новые заниженные фундаменты, чтобы увеличить высоту подвального этажа. Таким образом появится возможность разместить здесь техническое и сценическое оборудование.

Кроме того, для безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями занизят исторический уровень перекрытий вестибюля малого зала. Для инвалидов будут оборудованы специальный доступ в партер большого и малого залов.

Ранее стало известно, что в Москве завершили реставрацию кинотеатра «Художественный». Специалисты смогли воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля.