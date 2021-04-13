Офисное здание полыхает в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 13 апреля. Пожар вспыхнул в офисном здании на улице Матроса Железняка, спасатели эвакуировали 70 человек, передает источник ФАН в экстренных службах.

Возгоранию присвоили ранг 1 БИС. По предварительным данным, горит помещение на площади 20 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Для ликвидации последствий ЧП привлекли семь единиц спецтехники и 32 человека личного состава МЧС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Еще один крупный пожар произошел в здании предприятия «Невская мануфактура» в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Генпрокуратура взяла на личный контроль ход проверки по факту инцидента.