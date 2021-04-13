Заслуженный артист России Тиличеев умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 апреля. Актер Евгений Тиличеев, известный по ролям в фильмах «Иди и смотри» и «Труффальдино из Бергамо», скончался. На момент смерти ему было 74 года.

Трагическое известие о кончине солиста Санкт‑Петербургского государственного театра музыкальной комедии появилось на сайте администрации Северной столицы. В опубликованном сообщении говорится, что Тиличеев ушел из жизни сегодня 13 апреля.

Также представители администрации города выразили соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России и напомнили о его лучших работах. Многие зрители, по их словам, помнят актера по таким фильмам как «Труффальдино из Бергамо», где он сыграл капитана, и «Иди и смотри», в котором Тиличеев снялся в образе переводчика.