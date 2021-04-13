Попавшая под поезд в Ленинградской области пенсионерка доставлена в больницу

Санкт-Петербург, 13 апреля. Женщина получила травмы на перегоне между железнодорожными станциями Челово — Тарковичи в Ленинградской области.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть транспортной полиции. Установлено, что 73-летняя пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Несмотря на сигнал повышенной громкости, она продолжила переход. Из-за малого расстояния машинист не успел вовремя остановить состав.

Петербурженка доставлена в больницу с травмами средней тяжести. По данному факту транспортная полиция уже начала проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.