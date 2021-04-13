ФАН публикует видео с места ДТП в Петербурге, где Porsche Cayenne протаранил ограждение

Санкт-Петербург, 13 апреля. Водитель за рулем Porsche Cayenne врезался в ограждение на Свердловской набережной. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места аварии.

На кадрах видно, как элитная иномарка снесла несколько секций забора, разделяющего две проезжие части. Повреждения, которые получил автомобиль, незначительные. С противоположной стороны дороги, вероятно, зацепило Land Rover. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Иномарка врезалась в маршрутку в Челябинске, два человека пострадали, сообщало агентство URA.RU. Водитель получил перелом тазовых костей, ребер, а также тупую травму живота, 16-летний пассажир — перелом поясничного отдела позвоночника.