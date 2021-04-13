В Петербурге вор-рецидивист обокрал салон по ремонту техники

Санкт-Петербург, 13 апреля. Полиция выясняет обстоятельства кражи денег и имущества из салона по ремонту техники, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Молодой директор мастерской, уроженец Краснодарского края, обратился с заявлением после того, как его работник, прибывший в Петербург из Алтайского края, забрал из кассы 10 тыс. рублей, а также похитил технику, принадлежащую клиентам.

В ходе разбирательств удалось установить, что мужчина вынес из офиса не только наличные, но и мобильный телефон Xiaomi Mi 9T Pro стоимостью 20 тыс. рублей, а также интернет-модем за 2 тыс. рублей. Общий ущерб составил 32 тыс. рублей. Известно также, что предполагаемый злоумышленник ранее привлекался к ответственности по статье «Кража».

Вор обокрал несколько домов на 5 млн рублей в Екатеринбурге, сообщал сайт 360tv.ru. Полицейские установили, что мужчина был неоднократно судим не только за кражи, но и за грабеж, а также разбойное нападение.