Житель Йоркшира едва не убил беременную соседку из арбалета

Санкт-Петербург, 13 апреля. Британец убил соседа из арбалета за жалобу в полицию о курении марихуаны. Дебошир успел серьезно ранить беременную спутницу убитого.

Трагический инцидент произошел в Саутберне, на территории графства Восточный Йоркшир, где агрессивно настроенный британец подкараулил пару у них же дома, после чего расправился с жалобщиками. В результате действий неадекватного соседа был убит Шейн Г., а его беременная возлюбленная получила тяжелое ранение, сообщает The Daily Mail.

Как заявили в полиции, пострадавшая Лора С. проживала со своим спутником, Шейном Г., по соседству с потенциальным убийцей. Выяснилось, что злоумышленник сильно досаждал мужчине и женщине, поскольку любил громко слушать музыку и курить марихуану. Однажды британцы сообщили об Энтони Л. в полицию и агентству по сдаче недвижимости, когда почувствовали запах марихуаны, исходящий с половины соседа.

«Моя дочь очень сильно страдала от астмы, поэтому мы сообщили об этом в полицию, а потом агенту по сдаче жилья. Мне показалось, что он знал, что это мы донесли на него агенту», — поделилась Лора.

Когда дебоширу было предъявлено уведомление о выселении, он дважды вывалил на их подъездную дорожку кучи навоза. Полиции также стало известно, что британец угрожал убитому Шейну топором, когда последний просто попросил выключить музыку. Вероятно, после этого мужчина решил перейти к более радикальным действиям.

В ночь нападения пара были в итальянском ресторане в Халле. Преступник ворвался к ним домой и стал ждать возвращения. Когда молодые люди пришли, мужчина немедленно выстрелил в Шейна Г., причем стрела сломала ему руку и ребро, повредила печень и почку, после чего застряла в позвоночнике.

«Он сказал, что мы его выселили. Я сказала, что позвоню агенту и скажу, что это не имеет к нам никакого отношения», — пыталась успокоить соседа британка.

Лора С. рассказала следователям, как она умоляла убийцу пощадить ее нерожденного ребенка. Агрессор заявил, что знает о ее беременности, потому что «слушал их разговоры в течение года», после чего выстрелил. По словам несчастной британки, стрела попала ей в голову, но женщина смогла ее вытащить.

Англичанке удалось сбежать и позвать на помощь. Ее спутника госпитализировали, но не спасли. Отмечается, что в британских законах покупка такого оружия, как арбалет, «полностью не регулируется». Расследование обстоятельств происшествия продолжается.