Депутат Милонов: за случаи доказанного домашнего насилия надо ужесточать наказание

Санкт-Петербург, 13 апреля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов стал участником онлайн-встречи в медиацентре «Патриот». Спикер выразил свою точку зрения касательно борьбы с домашним насилием.

Народный избранник убежден, что ответственность за повторные случаи побоев и насилия нужно увеличивать. В то же время Милонов обеспокоен перспективой приближения к западной практике, когда степень вмешательства государства в дела семьи предельно высока.

«Что касается случаев, когда сталкиваемся с реально доказанными фактами насилия, то можно рассматривать законодательство и пересматривать его в контексте ужесточения к подобного рода личностям. Но шанс на исправление и то, чтобы человек искупил свою вину, тоже надо давать», — заявил Виталий Милонов.

В то же время депутат заметил, что темой домашнего насилия занимаются те, кто не против насилия как такового, а кто пытается изменить с помощью этого отношение к семье. В качестве примера Милонов указал на радикальных феминисток и «всякого рода апологетов новой этики», которые, по мнению народного избранника, пытаются преподнести семью как насилие.

«Если бы авторы этой тематики были озадачены именно вопросом насилия и реакцией полиции на сообщения о насилии, то мы действительно могли бы более эффективно решать эту проблему», — убежден депутат.

Милонов добавил, что и в резонансной истории с Маргаритой Грачевой и в других освещенных в СМИ случаях домашнего насилия существующее законодательство или было проигнорировано, или вовсе не было правильно применено к этим людям. В противном случае, по словам депутата, трагедий, подобных случаю с Грачевой, просто бы не было.