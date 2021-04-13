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Жительница Колпина пырнула соседа ножом

Жительница Колпина пырнула соседа ножом

Санкт-Петербург, 13 апреля. Жительница Северной столицы угрожала убийством своему соседу. Инцидент произошел на улице Садовой в Колпине.

Как стало известно ФАН, мужчина обратился в полицию после того, как на него напала сожительница в общежитии. По его словам, женщина набросилась на жертву со словами «я тебя убью» и ударила его ножом по руке. Пострадавший получил резаную рану предплечья.

На дебоширку возбудили уголовное дело. Фигурантке назначили меру принуждения — обязательство о явке. Правоохранители проводят расследование, будут установлены причины, по которым петербурженка напала на соседа.

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