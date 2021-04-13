Петербурженка сломала матери предплечье на проспекте Культуры

Санкт-Петербург, 13 апреля. Пенсионерка попала в больницу с переломом предплечья после ссоры с дочерью, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на проспекте Культуры. В ходе конфликта дочь толкнула 82-летнюю мать, после чего женщина упала и почувствовала резкую боль в руке. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом костей левого предплечья со смещением обломков.

После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой. Сотрудники медицинского учреждения сообщили о случившемся в полицию. По данному факту проводится проверка.

В Екатеринбурге мать и сын совершали разбойные нападения на пожилых людей. Женщина устраивалась сиделкой к беспомощным старикам, усыпляла их бдительность и выясняла, где они прячут деньги. После этого в дело включался ранее судимый сын злоумышленницы, который избивал пенсионеров и отнимал их имущество. Одну из жертв преступник избил до смерти, сообщало URA.RU.