Накануне пожара МЧС внепланово проверяли «Невскую мануфактуру»

По данным источника в ведомстве, с 2017 года МЧС проводил пять внеплановых проверок «Невской мануфактуры». Последняя закончилась буквально несколько недель назад. Руководство компании категорически отказывалось выполнять требования МЧС, поэтому дело передали в суд для привлечения к ответственности. За пять лет ни прежний генеральный директор Алексей Михневич, ни нынешний Максим Матвеев не сделали ничего, чтобы исправить пожароопасную обстановку. Тем не менее главное здание продолжали эксплуатировать — сдавать помещения в аренду.

По данным МЧС, здание не было оборудовано минимальными средствами безопасности. Автоматические установки пожаротушения были неисправны все. За пять лет владельцы не смогли даже провести пожарную сигнализацию. Не было предусмотрено управление эвакуации людей при пожаре. Помещения не были оборудованы автоматической установкой пожаротушения. Не велись регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения. За все время компания исправила лишь такую мелочь, как наполнение двух гидрантов водой. Вероятно, «Невская мануфактура» пыталась сэкономить на пожаробезопасности — ведь это обошлось бы в копеечку, один только сгоревший главный корпус более 10 тысяч квадратных метров, а у компании во владении был целый комплекс домов и сооружений.

По факту был составлен акт об административном правонарушении, и его планировали передать в суд, однако не успели — главный корпус сгорел.

Напомним, ранее ФАН писал, что после предыдущей проверки, в феврале 2020 года, суд не оштрафовал «Невскую мануфактуру», так как заседание несколько раз переносилось из-за пандемии и неявки сторон. В результате истек срок давности административной ответственности.