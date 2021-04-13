Петербуржец организовал склад боеприпасов на балконе

Санкт-Петербург, 13 апреля. Правоохранители обыскивали балкон 33-летнего жителя Северной столицы и обнаружили боеприпасы. Склад со снарядами был найден в доме на улице Черкасова.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, на балконе нашли два снаряда калибра 30 мм., порох, 3 539 штук патронов. Место осмотрели сотрудники ОМОН и саперы.

По данным полиции, ранее мужчина к административной ответственности не привлекался. Однако он был судим по статье 158 ч. 3, ст. 166 ч. 2 УК РФ. Вероятно, ему грозит уголовная ответственность за складирование оружия.