Петербург получил новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

Санкт-Петербург, 13 апреля. Запасы вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в Северной столице были пополнены. В город доставлено почти 20 тысяч доз.

Санкт-Петербург получил еще 19 800 доз препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»), разработанного Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщили представители петербургской администрации.

Как уточнили в Смольном, имеющихся в городе запасов препарата хватит для вакцинации всех желающих. Кроме того, имеется несколько вариантов вакцин. Так, на прошлой неделе в Петербург доставили 13 770 комплектов доз препарата «ЭпиВакКорона», разработанного новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Всего на фармакологической базе и в городских медицинских учреждениях насчитывается 195 863 комплектов, нарастающий итог поступивших препаратов — 652 412 комплекта.

Всего с момента начала вакцинационной кампании были привиты 456 549 жителей Санкт-Петербурга. Из них 317 495 граждан полностью завершили цикл.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил вопрос о поставках «Спутника V» с президентом Филиппин. В ходе разговора лидеры договорились о налаживании сотрудничества в борьбе с распространением COVID-19.