Названа предварительная причина пожара на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 13 апреля. Причиной мощного пожара в здании Невской мануфактуры Петербурга мог стать поджог, сообщают источники в экстренных службах.

Согласно информации источников РИА Новости в ГУ МЧС по Северной столице, предварительной причиной происшествия послужил поджог.

При тушении фабрики погиб один сотрудник МЧС, еще трое находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Как сообщалось ранее, их ввели в медикаментозную кому. Накануне площадь пожара достигла 4000 кв. метров. В спасательной операции задействовали сотни сотрудников экстренных служб и десятки единиц техники, включая вертолет.