Звезду «Улиц разбитых фонарей» задержали за новый эпизод педофилии

Санкт-Петербург, 13 апреля. Актер Никита Струков вновь попал в поле зрение правоохранителей из-за развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Ранее артиста уже обвиняли в педофилии после того, как на него пожаловались родители одного 15-летнего мальчика. Сегодня следственный комитет возбудил уголовные дела, установив двух жертв Струкова, пишет kp.ru.

В СК установили, что мужчина совершал сексуальные домогательства в отношении ребенка в сентябре 2020 года. Еще один эпизод произошел не позднее октября 2019 года. Жертвой тогда стал 16-летний подросток. Предполагается, что Струков домогался его в день рождения. Задержанному грозит до трех лет тюрьмы, ему пока не избрали меру пресечения.

Полицейские задержали в Рошале мужчину, подозреваемого в педофилии, его личность удалось установить по записи камер системы «Безопасный регион», сообщало РИАМО.