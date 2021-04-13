Пожилая петербурженка выпила антидепрессанты и впала в кому

Санкт-Петербург, 13 апреля. Пенсионерка впала в кому, отравившись антидепрессантами, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на проспекте Науки. Проживающую в ней 84-летнюю женщину увезли в больницу скорой помощи, у нее диагностировали острое пероральное отравление антидепрессантами. Пациентка находится в отделении токсикологии.

Обстоятельства произошедшего пока не установлены — допросить пострадавшую не представляется возможным. Возбуждено определение по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

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