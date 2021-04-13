Оксана Пушкина выразила уверенность в принятии закона о домашнем насилии

Санкт-Петербург, 13 апреля. Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина ответила на вопросы о законе против домашнего насилия. Политик стала гостем пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина ответила на вопросы журналистов по теме домашнего насилия и борьбы с ним. В частности, спикеру пришлось прокомментировать появившиеся возражения против закона о домашнем насилии.

«Многие депутаты придерживаются консервативных взглядов, а в парадигме консервативных ценностей женщин и детей бить можно. Но я скажу, что 70% россиян поддерживают закон о профилактике домашнего насилия», — заявила народная избранница.

Пушкина считает, что закон будет внесен в Госдуму, поскольку уже была проделана большая работа. По словам депутата, тот законопроект, который находится сейчас у Валентины Матвиенко, уравновешен с учетом всех замечаний общественности, профильных ведомств и комитетов.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему домашнего насилия и декриминализации побоев. Спикеры высказали свои точки зрения на столь злободневную тему и предложили методы борьбы с подобным социальным явлением.