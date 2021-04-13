Петербургу почти удалось побить температурный рекорд 135-летней давности

Санкт-Петербург, 13 апреля. Температурный рекорд 135-летней давности был почти побит в Петербурге 12 апреля, однако не хватило всего 0,1 градуса.

Этот день в городе на Неве все равно стал самым теплым с начала 2021 года. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики уличных термометров показали +20 градусов. Самым теплым 12 апреля было в 1996 году. До этого самым теплым днем текущего года считалось 28 марта, когда воздух прогрелся до +14,3 градуса, подчеркнул синоптик.

Уже 13 апреля Северная столица окажется во власти холодного фронта. Он принесет понижение температуры, дожди, а южный ветер изменит свое направление.