Погибшего на Невской мануфактуре пожарного посмертно наградят

Санкт-Петербург, 13 апреля. Начальник пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка заявил, что спасателей, пострадавших и погибшего при пожаре на Невской мануфактуре, представят к госнаграде.

Литовка выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца Ильи Белецкого. Он подчеркнул, что российские пожарные скорбят о гибели боевого товарища.

Кроме того, руководитель пресс-службы заметил, что борьба с крупным пожаром на территории фабрики продолжается. Он предупредил автомобилистов о закрытии движения в районе Октябрьской набережной, так как сотрудники МЧС будут брать воду из Невы.

«В Невском районе будут наблюдаться заторы. Будьте внимательны и объезжайте их заранее», — добавил Литовка.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким спасателя Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на предприятии «Невская мануфактура» в Петербурге. Ведомство пообещало оказать всю нужную помощь пострадавшим и семье погибшего сотрудника.

При тушении пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, их ввели в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.