Холодный фронт принесет петербуржцам похолодание и дожди

Санкт-Петербург, 13 апреля. Жители Петербурга накануне смогли насладиться отличной теплой погодой. Однако уже сегодня, 13 апреля, город окажется во власти холодного фронта, сообщили синоптики.

Холодный атмосферный фронт окажет влияние на температуру воздуха в Санкт-Петербурге. Он принесет похолодание, дожди, а южный ветер изменит свое направление.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что определять погоду в городе 13 апреля будет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и северный ветер. Температура воздуха прогреется до плюс 14 градусов, а ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в Ленинградской области достигнут значений плюс 10-15 градусов. Вчера, 12 апреля, был зарегистрирован самый теплый день с начала года.

Ранее сообщалось о необычном погодном явлении в Северной столице. Перед грозовым фронтом в городе заметили облака, присущие тропическим широтам. Вымеобразные облака, или мамматусы, на некоторое время зависли над Санкт-Петербургом.