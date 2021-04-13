Пожарные ликвидировали огонь в хостеле возле Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 13 апреля. Пожар в хостеле «Мэрибэль», который находится рядом с Невской мануфактурой, удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Мощный пожар произошел на территории фабрики «Невская мануфактура», построенной в 1861 году. Огонь охватил все шесть этажей здания, произошло обрушение кровли и межэтажных перегородок. Локализовать его удалось на площади 10 000 квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на кровлю трехэтажного хостела, из него эвакуировали 50 человек.

При тушении погиб один сотрудник МЧС, еще трое находятся в больнице. Двое пострадавших получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии, их ввели в медикаментозную кому.