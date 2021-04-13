Сотрудники центрального аппарата МЧС направились на тушение Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 13 апреля. Спасатели из центрального аппарата МЧС России выехали в Санкт-Петербург для помощи в ликвидации пожара на предприятии «Невская мануфактура».

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» 1861 года постройки начался в понедельник. Огонь под конец дня был локализован на площади десять тысяч квадратных метров.

Согласно информации МЧС, при тушении огня в здании фабрики «Невская мануфактура» 1861 года постройки трое пожарных пострадали. Было обнаружено одно тело. По информации Минздрава, пострадали пятеро человек, еще один погиб.