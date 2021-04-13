Санкт-Петербург, 13 апреля. Общественное обсуждение проекта будет проходить с 12 апреля по 13 мая.

Власти Петербурга изменят территориальную схему обращения с отходами. Началось общественное обсуждение изменений.

Документ, который опубликован на сайте Смольного, меняет существующую схему. Петербург больше не будет делиться на две части между двумя операторами.

Проект пересматривает объединение двух зон деятельности региональных операторов в одну зону работы. Так сделано, чтобы сохранить принцип единого городского хозяйства.

«Наличие двух разных юридических лиц в качестве региональных операторов может привести к увеличению стоимости коммунальной услуги и неравномерности применения тарифов для горожан», — говорится в пояснительной записке к документу.

Комитет сказал, что обсуждение будет вестись с 12 апреля по 13 мая включительно.

Ранее сообщалось об открытие еще 15 парков после просушки в Петербурге.