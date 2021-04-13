Петербуржцы принесли воду и еду для спасателей к зданию Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 13 апреля. Неравнодушные жители Петербурга принесли воду и еду спасателям, задействованным в тушении пожара на предприятии «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной.

Петербуржцы не состоят в какой-либо организации, а решили помочь по своей инициативе. Спасатели поблагодарили их, особенно ценной стала принесенная вода.

Пожар в здании начался в понедельник, 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей. Спасатели пытаются ликвидировать огонь в течение нескольких часов. Из-за пожара обрушились перекрытия на площади 1,5 тыс. «квадратов», а затем и кровля на площади 10 тыс. квадратных метров.

В результате погиб один спасатель, еще трое были госпитализированы. Двое из них введены в медикаментозную кому. Ранее стало известно, что возгорание удалось ликвидировать на площади 10 тыс. «квадратов».