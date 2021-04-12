Смольный предложил штрафовать владельцев шумных животных в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербуржцев, питомцы которых шумят по ночам в многоквартирных домах, могут начать штрафовать.

Соответствующий законопроект Смольного был представлен на антикоррупционную экспертизу. Предполагается ввести ответственность за лай, вой и иной шум, исходящий от домашнего животного, который нарушает тишину и покой граждан.

Запрет будет действовать с 8:00 до 12:00 в нерабочие и праздничные дни, а также в ночное время суток. Штраф за нарушение составит от 500 до 5 тысяч рублей.

Авторы проекта отмечают, что в прошлом году жители Северной столицы регулярно жаловались на соседей в многоквартирных домах, питомцы которых «лают или воют». Где-то даже «прыгала рысь, с которой играет ее владелец». Это негативно сказывается на здоровье других жильцов дома.

Недавно стали известны самые популярные породы собак у москвичей. Большая часть жителей столицы России предпочитает заводить питомцев небольших размеров.