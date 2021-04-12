Пожар в здании Невской мануфактуры локализован на площади 10 тыс. «квадратов»

Санкт-Петербург, 12 апреля. Возгорание в полыхающем здании предприятия «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге локализован на площади 10 тысяч квадратных метров.

Пожар на фабрике «Невская мануфактура» тушат уже более десяти часов. Огонь охватил все шесть этажей здания производства, построенного в 1861 году.

Также из-за огня обрушились перекрытия на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а после обрушилась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. По информации Минздрава РФ, в результате пожара скончался один человек, еще пятеро пострадали. Двое пострадавших введены в искусственную кому.