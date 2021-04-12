Беглов: здание сгоревшей Невской мануфактуры нужно восстановить

Санкт-Петербург, 12 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что здание сгоревшего предприятия «Невская мануфактура» необходимо восстановить.

Площадь возгорания на Невской мануфактуре достигла 10 тысяч квадратных метров. В результате погиб один сотрудник МЧС, еще двое находятся с обширными ожогами. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание хостела. Постояльцев эвакуировали.

Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на петербургском предприятии «Невская мануфактура». Об этом сообщает Минздрав России.