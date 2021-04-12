Минздрав назвал число погибших и пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на петербургском предприятии «Невская мануфактура», сообщает Минздрав России.

В МЧС России ранее подтвердили смерть одного сотрудника, привлеченного к ликвидации огня. Двое были экстренно госпитализированы с места происшествия. Огонь распространился на все шесть этажей предприятия, сообщалось об обрушении кровли.

В региональном МЧС также сообщали об обнаруженном на месте пожара обгоревшем трупе. Его личность устанавливается. К ликвидации огня привлечена и техника Минобороны РФ.