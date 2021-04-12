Петербургских пожарных мобилизуют для работы на месте возгорания на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербургский гарнизон пожарной охраны объявил о сборе личного состава для тушения огня на месте пожара на Невской мануфактуре.

Источник Федерального агентства новостей информирует, что собирается свободный от несения службы личный состав. Пожарные будут включены в резервы для поддержания техники и боеготовности сил петербургского гарнизона.

Также сообщается, что в 19:55 два вертолета Ми-8 завершили работу (выполнено сливов — 20). Вертолет Ка-32 завершил работу в 20:05 (всего 29 сливов).

Накануне стало известно, что для тушения Невской мануфактуры привлечена техника Минобороны России. Всего в тушении участвуют более 300 человек и почти 70 единиц техники.