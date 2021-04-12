Пожарные нашли тело погибшего при возгорании на Невской мануфактуре

Санкт-Петербург, 12 апреля. Сотрудники МЧС нашли тело умершего при пожаре на Невской мануфактуре. Об этом сообщает петербургский главк МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщила РИА Новости, что на месте пожара найден обгоревший труп. При этом собеседник агентства не уточнил, кем является погибший. Личность жертвы огня устанавливается.

Крупному возгоранию на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. На опубликованных снимках с места инцидента видны черный густой дым и полыхающий огонь. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями и высокой пожарной загрузкой здания. Всего к мероприятиям привлечено более 300 человек и почти 70 единиц техники. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.