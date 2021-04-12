На пресс-подходе озвучили возможную причину возгорания Невской мануфактуры

Санкт-Петербург, 12 апреля. Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка заявил, что пожар на Невской мануфактуре обрел такие масштабы из-за позднего обращения в ведомство.

В беседе с журналистами спикер отметил, что в настоящее время все силы направлены на ликвидацию огня в здании. Пожар тушат 347 человек личного состава и 60 единиц техники. Литовка заявил, что техники для тушения вполне достаточно. Сотрудник МЧС подчеркнул, что площадь пожара огромная, ситуацию осложняет ветер, мешающий локализовать огонь.

Также руководитель пресс-службы подчеркнул, что внутри загоревшегося здания до сих пор слышны хлопки — взрываются различные емкости на производстве. Литовка попросил журналистов и местных жителей отойти как можно дальше от места пожара и не мешать огнеборцам.

Как стало известно ФАН, с родственниками пострадавших огнеборцев работают психологи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В ведомстве ранее подтвердили информацию об одном погибшем сотруднике. Еще двоих в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Из полыхающего здания эвакуировали 40 человек.