Жильцов горящего хостела у Невской мануфактуры временно поселят в школах

Санкт-Петербург, 12 апреля. Два пункта временного размещения будут развернуты для постояльцев эвакуированного хостела «Мирабэль», который полыхает рядом с Невской мануфактурой, сообщил источник ФАН.

Из-за сильного ветра огонь с фабрики перекинулся на трехэтажный хостел. Спасатели эвакуировали 50 человек, кровлю здания охватил огонь. Лишенных дома жильцов разместят в школе №350 и гимназии №498.

На тушение хостела были направлены 32 человека и восемь единиц техники с места основного пожара. Старинное здание Невской мануфактуры продолжают тушить, площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. В ликвидации огня задействовали авиацию от МЧС, позднее к ним подключились вертолеты Минобороны. Два сотрудника МЧС погибли, еще один находится в больнице с ожогами около 50% поверхности тела.