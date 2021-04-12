Роспотребнадзор сообщил о необходимости вакцинации персонала ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 12 апреля. Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге состоится XXIV Петербургский международный экономический форум. Представители Роспотребнадзора рекомендуют вакцинировать весь персонал ПМЭФ от коронавируса. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова во время пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей (ФАН) и Медиагруппой «Патриот», на тему «Почему Россия проходит пандемию лучше многих развитых стран».

По ее словам, оргкомитет обязуется приложить все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Идет интенсивная подготовка к проведению экономического форума. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для функционирования площадки. Они очень жесткие, но обоснованные: обязательное тестирование, обязательная вакцинация для организаторов и персонала. Сейчас еще есть возможность привить сотрудников», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Наталия Башкетова также отметила, что привить всех участников Петербургского международного экономического форума необходимо в срочном порядке, поскольку для выработки иммунитета необходимо 42 дня. По ее словам, таким образом к началу мероприятия у всех сотрудников сформируется иммунитет.

Глава ведомства попросила представителей туристической отрасли, руководство гостиниц и ресторанов по возможности привить персонал. Причина все та же — чтобы к началу форума у них сформировался иммунитет. Башкетова добавила, что наличие прививки будет контролироваться.

«Чтобы персонал был допущен для работы в гостиницы (принимающие гостей ПМЭФ. — Прим. ФАН), необходима вакцинация», — подытожила Башкетова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» сообщила, что за последнюю неделю в Петербурге специалисты регистрируют около 700 случаев заражения коронавирусом в сутки, а суточный прирост составляет менее 0,2%.