ФАН узнал, что ответил комитет по культуре на претензии КСП и прокуратуры



Санкт-Петербург, 12 апреля. По данным источника ФАН в Смольном, Комитет по культуре Санкт-Петербурга подготовил документ — ответ на претензии Контрольно-счетной палаты и прокуратуры. Половину претензий комитет по культуре не признает и объясняет, почему именно так это произошло. Совмещение двух должностей Юрием Мудровым закончилось задолго до того, как КСП опубликовала отчет по проверке у себя на сайте, а высокие заработные платы в музее не касаются ни городского, ни федерального бюджета.

«Мудров не является самым высокооплачиваемым руководителем учреждения культуры в городе Санкт-Петербурге, — пояснил источник. — Да, средняя зарплата в Исаакиевском соборе для сотрудников самая высокая по музеям в Санкт-Петербурге, порядка 81 тысячи рублей. Но этот музей у нас не просто самоокупаем, он еще и зарабатывает деньги, заработную плату они платят не из городского бюджета — из собственных средств».

Юрий Мудров — действительно не самый высокооплачиваемый руководитель учреждения, подведомственного комитету по культуре. Согласно декларации о доходах, при совмещении двух должностей Мудров заработал 6 398 945,56 рубля. Это средний уровень подобных доходов. Например, директор Академии танца Бориса Эйфмана Лали Афанасьева задекларировала 6 687 913,22 рубля, руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра Елена Бережная — 11 054 515,45, Людмила Григорьева, директор кинотеатра «Аврора» — 8 476 907,11, Ирина Делигач из Михайловского театра — 10 876 278,77 рубля, и так далее.

Не проведенным госзакупкам тоже нашлось объяснение: по определенным причинам они были перенесены на 2020 год, а там, понятно, было не до того. Музей лишился доходов из-за пандемии — учреждения культуры первыми закрыли и последними открыли.

«По указу президента необходимо было сохранить рабочий состав и среднюю заработную плату, она в Исаакиевском музее самая высокая в Санкт-Петербурге по сравнению с другими учреждениями. Пришлось экономить на всем остальном, чтобы люди стабильно, находясь в вынужденном отпуске, получали свои деньги», — продолжает источник.

По данным источника ФАН, комитет не собирается увольнять Мудрова и полностью его поддерживает в сложившемся конфликте.

Напомним, ранее КСП сообщила, что выявила ряд грубых нарушений в работе Исаакиевского собора, прокуратура подтвердила слова контрольно-счетной палаты.