Выпившая петербурженка хотела покурить, но выпала из окна

Санкт-Петербург, 12 апреля. Женщина хотела выкурить сигарету, но случайно выпала из окна офиса, расположенного на втором этаже, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Непокоренных. В экстренные службы обратился директор торговой компании, который рассказал, что его заместитель выпала из окна. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу, у нее диагностировали различные травмы и переломы.

Позднее 39-летняя петербурженка смогла объяснить, что пила алкоголь в своем кабинете и захотела покурить. Открыв окно, она решила посидеть на подоконнике, но сорвалась вниз. По словам начальника пострадавшей, у нее был нервный срыв из-за семейных проблем, поэтому она пыталась успокоить себя с помощью спиртного.